В Анкаре считают самой большой проблемой поддержку Вашингтоном курдских отрядов народной самообороны (YPG), пишет Sabah.

Как заявил министр обороны Хулуси Акар, поддержка США YPG вредит отношениям Анкары и Вашингтона больше, чем покупка Турцией российских систем С-400.

«США рассматривают С-400 как угрозу для наших отношений. Но самой большой проблемой является их поддержка YPG. Курдская рабочая партия (КРП) атакует турецкий народ и единство, а YPG ничем не отличается от КРП. Вашингтон отправляет грузовики и самолеты YPG и сотрудничает с ними. При этом они упорно и настойчиво говорят, что YPG это не КРП», — сказал Акар.

Интересно, почему это происходит, причем годами? Зачем Америке нужна поддержка, по сути, террористов, целью которых является отторжение части территорий Турции, страны-члена НАТО? Какие именно цели США преследуют этим?

На эти вопросы # ответили известные специалисты по описываемому региону.

Игорь Семиволос, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований (Киев):

— Несомненно, американская поддержка курдских отрядов народной самообороны (YPG) представляет серьезную проблему для турецкого руководства и является предметом достаточно острых дискуссий между Анкарой и Вашингтоном.

Определяющим моментом взаимодействия стала оборона курдами города Кобани в сентябре 2014 года, которая совпала с началом военной операции США против террористической организации ИГ («Исламское государство»). Решение о поддержке YPG, американцами принималось исходя из насущной необходимости иметь под рукой подразделения, способные вести успешные боевые операции непосредственно на земле, «в поле». Других подразделений, способных к выполнению таких задач, в районе развертывания боевой операции сил антиигиловской коалиции практически не было. Поддерживая и обучая бойцов YPG, американцы, между тем, учитывали и интересы Турции, отказываясь, например, поставлять курдам зенитные установки.

По мере того, как развивалось наступление антиигиловской коалиции, возникали новые точки взаимодействия: необходимо было обеспечить контроль освобожденных в ходе операции территорий, и к тому же курдский вопрос становился важным элементом внутри сирийских консультаций и переговоров. То есть, между курдами, контролирующими северо-восток Сирии, и американцами, присутствующими в этом регионе, имеет место активное сотрудничество, базирующееся на наличии общих интересов в сфере безопасности.

Конечно, далеко не все интересы совпадают, а часто они могут даже противоречить друг другу – тот же самый пресловутый курдский национальный вопрос, или взаимодействие сирийских курдов с запрещенной Курдской Рабочей партией и возможность использования существующей инфраструктуры для террористической активности KPП.

Если исходить из результатов дискуссий в Вашингтоне по поводу поддержки YPG, то видно, что там нет единого мнения: часть политиков и экспертов склоняется к продолжению сотрудничества, исходя из существующих угроз, часть видит в этом проблему для турецко-американских отношений. Но турецко-американские отношения, особенно в том виде, в котором их оставил нынешней администрации Дональд Трамп, помимо курдского вопроса имеют целый список проблемных точек, и, вероятно, нуждаются в длительном исправлении и корректировке. Пока до этого руки, скорее всего, не дошли.

Что касается определений той или иной организации террористической, то к сожалению, эта функция в настоящий момент крайне политизирована и часто становится предметом политических спекуляций.

Илия Куса, аналитик Украинского института будущего:

— Поддержка США курдских отрядов YPG/SDF в Сирии проистекает из необходимости иметь лояльных политических союзников в Сирии, на которых можно опираться для достижения нескольких целей:

Сдерживание влияния конкурентных государств: Ирана, Турции, России, Китая. Блокирование регионального транспортного коридора, который Иран пытается выстроить из Тегерана через Багдад, Дамаск и Бейрут к Средиземному морю. Удержание контроля над нефтегазовыми ресурсами Сирии, создавая постоянный топливный дефицит и проблемы с энергобезопасностью, а также не позволяя начать полноценное экономическое восстановление Сирии после войны. Формирование лояльного политического анклава, который можно будет интегрировать в состав Сирии через изменения в Конституцию, и выбить для курдов некое подобие самоуправления или автономии.

Поэтому, США не могут просто взять и прекратить поддержку сирийских курдов, ибо это развалит их последние позиции в конфликте в Сирии.