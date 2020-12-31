Зачем России статус Карабаха? – Эксперты из США, Азербайджана и Италии о московской встрече

11 января в Москве ожидается встреча между президентами Азербайджана и России и премьер-министром Армении. Согласно распространенной армянскими СМИ информации, на повестке дня стоит вопрос обсуждения дополнений к заключенному ранее трехстороннему соглашению о прекращении боевых действий в Карабахе и выводе армянских войск с указанных территорий.

Как отметил в беседе с # американский политолог, экс аналитик ЦРУ Пол Гобл, трехстороннее соглашение от 10 ноября сложно назвать полноценным мирным соглашением, хотя такие оценки ему и давались.

«Есть еще много открытых вопросов, включая картографирование, статус территорий, роль миротворцев в разных местах и так далее. На встрече 11 января будет, о чем поговорить, но вряд ли она решит все эти проблемы или хотя бы наметит пути их решения», — считает он.

С такой позицией американского эксперта не согласен экс министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров. По его словам, Армения в рамках трехстороннего соглашения уже признала свое поражение, вывела свои войска с большинства оккупированных ею ранее районов, и поэтому оставшиеся вопросы будут касаться исключительно послевоенного урегулирования в плане реинтеграции армянского населения Карабаха.

«В процессе урегулирования карабахского конфликта произошли серьезные структурные изменения. Армения, как страна-агрессор, ранее оккупировавшая часть нашей территории и осуществившая этническую чистку, в результате военных действий и военного разгрома была вынуждена принять условия капитуляции и отойти в пределы своих международно-признанных границ. Оставшиеся вопросы никоим образом Армении не касаются. Есть группа вопросов, связанных с реинтеграцией армянского населения, проживающего на территории Азербайджана. Это совершенно другая группа вопросов, для решения которых мы выбрали новый формат Россия-Турция-Азербайджан. И в этих вопросах нам оказывают содействие Россия и Турция. Что касается Республики Армения, то в отношении ее является актуальным вопрос выполнения заявления о создании коммуникации между Нахчываном и западными районами Азербайджана. Возможно, возникнут вопросы об установлении безопасности на международной границе между двумя странами, возможно, что Пашиняном будут подняты еще какие-то мелкие вопросы. Но однозначно можно сказать, что в отношении внутренней политики Азербайджана Армения не будет иметь никакого отношения», — отметил он.

Отвечая на вопрос корреспондента о международном влиянии анонсированной встречи, другой наш собеседник, итальянский геополитический аналитик, и старший научный сотрудник аналитического центра по международным исследованиям «IlNododiGordio» («Гордиев узел») Андреа Марчильяно считает, что на этой встрече будут подняты – естественно, об этом не сообщат в открытую – и другие вопросы, касающиеся стратегических планов России и Турции в регионе.

«Путин намерен использовать саммит не только для достижения соглашения между Азербайджаном и Арменией, но и для утверждения протектората Москвы над всем Кавказом. Вероятно, с целью дать жизнь новой системе альянсов, что является жизненно важным для Москвы. Тем более, в ее «мягком подбрюшье», которым является Южный Кавказ», — считает политолог.

По его мнению, у президента Азербайджана есть неоспоримое преимущество – политическая элита России крайне заинтересована в стабильном расширении отношений с Баку.

«Москва пойдет во многом навстречу Баку. В настоящий момент Россия полностью заинтересована в налаживании отношений с Баку. И это несмотря на некоторое внутреннее сопротивление со стороны проармянски настроенных лиц, особенно среди военных», — добавил Марчильяно.

В этом вопросе с ним согласен и Тофик Зульфугаров, по мнению которого, как раз стремление России развивать отношения со своим южным соседом и станет причиной того, что вопрос о статусе Карабаха, который постоянно муссируют в Армении, вообще не будет поднят на этой встрече.

«Зачем России статус Карабаха? О статусе больше всего говорят армяне и французы, а в сложившемся формате ни тех, ни других нет. Азербайджан абсолютно точно оценивает ситуацию и действует в соответствии с реалиями. Когда говорят о статусе, нужно понимать, что разговор идет о разных вещах. Президенты России и Турции не раз заявляли о том, что это – территория Азербайджана. И поэтому о политическом статусе может говорить только президент Азербайджана, а главы других стран – только о ситуационном, что подразумевает обсуждение прав населения этой территории. И президент Азербайджана уже очертил рамки их прав – те же, что и у остальных граждан страны. То есть, как и граждан Турции, России армянского происхождения. Поэтому ни Россия, ни тем более Турция не заинтересованы в поднятии этого вопроса», — подчеркнул Тофик Зульфугаров.

Как уверен экс министр, на назначенной встрече будут подняты вопросы о тактических действиях по второму этапу реинтеграции Карабаха, что подразумевает полный вывод остатков подразделений ВС Армении и разоружение незаконных вооруженных формирований прежнего оккупационного режима.

«Это задача не только Азербайджана, но и России, потому что есть угроза безопасности самим российским военнослужащим. Ведь была информация о столкновениях между миротворцами и армянскими боевиками, имеются даже потери среди миротворцев. Поэтому приоритетом для них является выявление и разоружение этих незаконных вооруженных формирований. Это логическое продолжение условий трехстороннего соглашения», — добавил экс министр.

Отвечая на вопрос о том, как можно объяснить встречи генералитета миротворцев с представителями прежней сепаратисткой администрации, экс глава внешнеполитического ведомства посоветовал не руководствоваться эмоциями, а объективно взвешивать факты.

«Нужно исходить из реалий. Де-факто, имеются остатки тех или иных структур, которые влияют на ситуацию. Естественно, чтобы их разоружить, надо говорить с теми, кто придерживается других взглядов. Это чисто рабочие моменты. Партнеры Азербайджана считают, что это – территория Азербайджана, и он их выбрал для помощи в реинтеграции населения этой территории. Зацикливаться на каких-то флажках не стоит», — резюмировал Зульфугаров.

Заур Мехтиев, Специально для #