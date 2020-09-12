Зачем Москве Левон?

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян встретился в своем особняке с послом России в Армении Сергеем Копыркиным. Как сообщают ереванские СМИ, в ходе двухчасовой беседы были обсуждены вопросы, касающиеся развития армяно-российских отношений, региональной безопасности и урегулирования карабахского конфликта.

Интересно, зачем вообще понадобилась эта встреча Москве? Известно, что Пашинян в принципе был взращен Левоном и его партией — может, речь шла о том, чтобы «наставник» оказал определенное воздействие на своего «воспитанника»? Например, в плане послушности указаниям из Москвы. Может, Кремль осознал, что пока что он не в силах, опираясь на один лишь карабахский клан, свергнуть Никола, и пробует вариант договориться с ним через наиболее близкую к нему политическую силу? Вообще, Тер-Петросян не промосковский политик — тем и любопытнее, что может стоять за этой встречей.

Свои соображения по этому поводу изложили # известные азербайджанские эксперты.

Профессор Западно-Каспийского Университета Фикрет Садыхов:

— Пашинян, придя к власти, стал делать достаточно громкие, звонкие, но порой противоречивые заявления, связанные с внешнеполитическими приоритетами. Это касалось взаимоотношений с Россией, но, в то же время, он начал делать очень серьезные реверансы в сторону Запада. И это не могло не вызвать раздражения в Москве. Понятно, что Пашинян стал ломать сложившуюся многолетнюю внешнеполитическую конструкцию, на которой как бы основывались взаимоотношения между Россией и Арменией.

В Москве сначала выжидали, выдвигали определенные условия, создавали определенные сложности и проблемы для новой власти в Ереване, но Пашинян упрямо проводил свой курс на ломку союзнических отношений с Москвой. Он арестовал близкого соратника Путина – Роберта Кочаряна, он завел уголовное дело на Южнокавказскую железную дорогу, стал прикрывать бесплатное вещание российских телеканалов в Армении.

В Москве понимают, что делать сейчас ставку на карабахский клан слишком рискованно. Они достаточно серьезно подмочили свою репутацию, дискредитировали себя. Значит, нужны какие-то новые, а возможно и старые фигуры, которые, во-первых, могут в какой-то степени повлиять на режим Пашиняна. Потому что Тер-Петросян – это человек, который фактически создал, сформировал Пашиняна как личность.

С другой стороны, Москве необходимы даже те фигуры, которые уже были у власти, но, во всяком случае, отличаются от Пашиняна своей вменяемостью. Поэтому не стоит исключать той вероятности, что Москва где-то попытается приблизить к себе Левона Тер-Петросяна, понимая, что определенным авторитетом в обществе он пользуется. Но, естественно, в коалиции с другими политическими силами. А их сейчас в Армении не мало. В этот круг входят и бывшие соратники Никола, от которых он дистанцировался. И вот, создав такой вот альянс, Москва, конечно же, хотела бы приструнить Пашиняна. И вновь вернуться в ту самую конструкцию, которую стал ломать премьер-министр Армении.

Политолог-международник Ильгар Велизаде:

— В данном случае очевидно, что Москва пытается определить для себя реальный спектр политических сил, их отношение к тем или иным процессам, которые идут в стране и происходят за ее пределами. Я не думаю, что Москве нужен сейчас посредник в разговорах с Пашиняном. Пашинян не такая важная птица, чтобы искать посредника. Необходимыми инструментами давления или влияния на премьер-министра Армении Москва располагает, поэтому я думаю, что в данном случае беседа преследовала цель скорее более информативного характера, чем была спроецирована на внутриполитические процессы.

Тер-Петросян не столь популярный, не столь влиятельный политик. Он не влияет даже на Пашиняна. В свое время Никол даже не поздравил его с 75-летием. Определенный канал общения с властью у экс-президента, конечно, есть. Но это скорее больше канал, который использует сам Тер-Петросян в своих интересах, не думаю, что он станет использовать его еще и в интересах Москвы. Да, думаю, и Россия не очень в этом заинтересована – зачем нужны посредники, тем более, такие как Тер-Петросян, который никогда особой любовью к российскому руководству не отличался.