Американская компания Tesla представила электрический спорткар Roadster, который в ходе демонстрации перелетел через препятствие, сделав переворот вокруг себя, а также забрался на изогнутую рампу и «спрыгнул» с нее. Запись трансляции опубликована в соцсети X.

Презентация автомобиля прошла на испытательном полигоне SpaceX в штате Техас. В Roadster добавили систему сопел, которая выбрасывает сжатый газ и позволяет управлять положением машины в воздухе.

Во время презентации зрителям показали ролик с испытаниями автомобиля. Машина поднималась в воздух и переворачивалась вокруг своей оси.

Также Roadster смог разогнаться до 60 миль в час (около 97 километров в час) за 0,81 секунды. Серийное производство запланировано на 2028 год.