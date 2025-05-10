Словацкая компания Klein Vision представила AirCar 2 – первый «готовый к производству» прототип летающего автомобиля. Производство стартует в сентябре, а продажи запустят в начале 2026 года, пишет портал Top Gear.

Словацкие инженеры обещают скорость до 200 км/ч по дороге и до 250 км/ч в воздухе, а трансформация из одного состояния в другое занимает ~80 секунд. Запас хода в режиме самолета – до 1000 км, сообщает unian.net.

Компания отметила, что длина машины в стандартном виде 5,8 м, за счет чего она помещается на стандартной парковке.

Klein Vision планирует собирать до 100 машин в год. Цена предзаказа – от $800 тысяч до $1 млн.

Прототип Aircar уже получил сертификат летной годности и совершил более 500 успешных тестовых полетов.