Группировкой Воздушных сил Вооруженных сил Украины за предыдущие сутки отражены 4 воздушных целей ВС России, сбиты три беспилотных летательных аппарата и одна крылатая ракета.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВС Украины в Facebook.

«На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отражены 9 атак противника, уничтожены 1 танк, 10 единиц бронированной и 2 единицы автомобильной техники, 1 артиллерийская система, 2 единицы специальной инженерной техники, зенитно-ракетный комплекс и вражеский склад с боеприпасами», — сказано в сообщении.

Генштаб сообщил, что российские войска пытаются продолжать наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

«Противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины.

На Слобожанском направлении ВС РФ продолжают наращивать систему технического обеспечения.

Противник продолжает частичную блокировку и обстрелы Харькова. На Донецком и Таврическом направлениях противник и дальше производит артиллерийские обстрелы вдоль всей линии столкновения.

В Херсонской области ВС РФ планируют организовать принудительную мобилизацию населения на войну с Украиной. Одновременно, они поставили цель полностью прекратить гуманитарную поддержку области со стороны украинских властей», — сказано в сообщении.