Показатели не углеводородного экспорта в нашей стране множатся, но что понимают под определением ненефтяная продукция? По мнению местных экономистов, наряду с ценовым ростом статистику подгоняет экспорт электроэнергии, золота и продукции нефтяной переработки.

Ориентация на повышение ненефтяного производства и экспорта признана у нас стратегическим направлением развития экономики. Многие годы, особенно на волне падения нефтяных цен, развивали идею перехода к неуглеводородной экономике. Эпоху нефти считали законченной, а ей на смену прочили приход нового времени, бурный прирост производства в ненефтяных отраслях и массовый вывоз местной продукции на зарубежные рынки. Но макроэкономические показатели республики все еще привязаны к стоимости углеводородного экспорта на международных рынках, а ненефтяной экспорт, хоть и растет, все еще сильно не дотягивает до «золотой жилы», а сами растущие данные вызывают немало вопросов в экспертных кругах.

Начнем с того, что в январе-июне этого года Азербайджан экспортировал ненефтяную продукцию на 1,8 млрд долларов США, сообщает Центр анализа экономических реформ и коммуникаций. По его данным, экспорт увеличился на 20,6% по сравнению с теми же месяцами прошлого года. Только в июне стоимость ненефтяного экспорта достигла 307,6 млн долларов США — на 13,8% больше, чем годом ранее. В прошлом году данные тоже росли и увеличились на 12,3% по сравнению с 2021 годом, составив 3 млрд 47,67 млн долларов.

По словам экономиста Натига Джафарли, даже несмотря на прирост показателей, главный вопрос – что именно входит в графу ненефтяного экспорта и какой продукт лидирует?

«Примечательно, что больше всего мы вывозим даже не помидоры, финики и прочую продукцию нашего сельскохозяйственного сектора, а … что бы вы думали? На первом месте электроэнергия – ее продали за шесть месяцев на 314 млн долларов. В правительстве много говорят о не нефтяном, аграрном секторе, тогда пусть ответят на вопрос: за 6 месяцев 2022 года наша страна экспортировала 78 156,41 т картофеля, 39 075,65 т фиников, 1 081,75 т чая. При этом за шесть месяцев мы экспортировали в общей сложности 71 028,06 тонн картофеля, 20 261,14 тонны фиников и 334,73 тонны чая. Как видите, показатели вывоза сельхозпродукции падают. Например, по картофелю экспорт сократился на 10%, вывоз фиников упал двукратно, чая – трехкратно. Почему не озвучивают причины?», — задается эксперт вопросом в беседе с #.

И наконец: за истекшие полгода 90,13% стоимости всего нашего экспорта составили товары нефтегазовой сферы, и только и только 9,87% вывозимой продукции приходится на неуглеводородный экспорт, говорит Джафарли:

«На сегодняшний день 50 000 человек в нефтегазовой сфере кормят 10 млн. населения страны. Как долго это будет продолжаться и куда мы идем с такой экономической моделью?», — вопрошает экономист.

Одна из версий повышения экспорта не нефти – рост цен на международных рынках. «Для реального увеличения объемов экспорта ненефтяной сектор экономики должен развиваться. Проще говоря, рост в любом сегменте хозяйственной деятельности возможен только в том случае, если в этом направлении растут инвестиции. Но дело в том, что, начиная с 2014 года по сегодняшний день капиталовложения в наш ненефтяной сектор неуклонно уменьшаются», — отмечает доктор экономических наук, профессор Фикрет Юсифов.

Внешнеторговый и платежный профицит в республике достигается за счет экспорта нефти и газа. Примечательно, что за первые шесть месяцев текущего года выручка за экспорт природного газа даже превысила нефть. Сырой нефти было продано на 7 млрд 803 млн 144 тыс. долларов, а природного газа – на 8 млрд 29 млн 188 тыс. долларов. Другой привлекающий внимание экономистов момент – экспорт оказался на пике в апреле и составил 4 млрд 843 млн манатов, а за июнь сократился до 1 млрд 853 млн долларов. Разница в 3 млрд долларов тоже вызывает вопросы.