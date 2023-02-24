В начале этого месяца бурно обсуждались последствия налогообложения вкладов населения в банках страны, поскольку с февраля закончились сроки семилетнего моратория, освободившего наших депозиторов от государственного взноса на доходы.

В этой связи немало дискутировали о возможном повышении и без того высоких процентов по кредитам в местных банках, если те возьмут на себя налоговую нагрузку вкладчиков. Под занавес февраля эксперты и практики пока еще не могут ответить на этот вопрос из-за отсутствия статистики, которая появится только в марте.

Дело в том, что с февраля вернулся 10-процентный налог на доходы по вкладам, а вопрос: кто его будет платить – банки или вкладчики, негласно решили в пользу последних. Так что вполне возможно, банки отразят эти расходы в процентах по депозитам. В этой связи многие представители экспертных кругов ожидали роста процентов по кредитам, поскольку расходы у нашей финансовых структур и без того немалые. По их словам, повышение процентов по вкладам может обернуться компенсацией налоговых затрат банков уже из кармана заемщиков.

Сейчас еще сложно сказать, насколько оправданы такие ожидания, поскольку с даты завершения налоговых преференций для вкладчиков прошло совсем немного времени, поясняет депутат и эксперт Вугар Байрамов:

«По истечении месяца не утихают дискуссии о возможном изменении кредитных процентов, которое может повлечь за собой применение закона о налогообложении вкладов, — комментирует он. – Отмечу, что вклады облагаются у нас подоходным налогом законодательно, однако правительство долгие годы продлевало мораторий, чтобы поддержать таким образом банки и население. Сейчас эта льгота больше не действует, и, если налог оплачивали банки, повышая проценты по вкладам, возникают вопросы к стоимости их кредитов для заемщиков.

Но оценивать такую динамику рано еще и потому, что показатели по процентным ставкам местных кредитно-финансовых структур еще не опубликованы. Так что оценить процентные ставки для заемщиков и пертурбации в депозитных портфелях получится только в следующем месяце, уже после появления статистических данных. Однако в масштабах страны прослеживается тенденция уменьшения объемов кредитования», — говорит депутат и эксперт Вугар Байрамов.

По его словам, кредитный портфель в ноябре минувшего года был на уровне 20 млрд 218 млн манатов, в декабре он составил 20 млрд 184 млн манатов, а январе текущего года — 19 млрд 594 млн манатов.

«Как видите, за последние пару месяцев кредиты сократились на три процента, — продолжил он. – Во многом это объясняется тем, что местные банки не заинтересованы выдавать крупные суммы, поскольку увеличиваются их риски. Кроме того, дает о себе знать и хроническая проблема высоких ставок по банковским займам. Так что нужно расширять перечень стимулирующих мер для повышения объемов кредитования, оптимизации процентных банковских ставок и стимуляции коммерческих банков на финансирование реального сектора».

Повышение кредитных банковских ставок экономисты считают крайне нежелательным, отмечая серьезный дисбаланс между стоимостью кредитования и рентабельностью бизнеса. По словам экономиста Аслана Азимзаде, кредитная политика банков не учитывает рентабельность бизнеса и предприятий. «Они, например, предлагают «льготные» кредиты предпринимателям под пять и шесть процентов годовых, а бизнесу нужны дешевые длинные деньги, чтобы, вернув долг, можно было еще и заработать. И если в аграрном секторе рентабельность 2-3%, выдавать деньги дороже просто бессмысленно. Так что стричь всех под одну гребенку неправильно. Кредиты для аграриев не должны превышать одного процента, а высокодоходные отрасли, например, сферу информационных технологий, можно финансировать подороже», — говорит аналитик.

Денежно-кредитная политика по-прежнему наиболее уязвимое звено, а без формирования национального института внутреннего кредита говорить о существенном росте инвестиций не приходится.