Несмотря на максимальное с 2008 года повышение ключевой ставки по итогам четвертого подряд заседания ФРС, доллар принялся дешеветь к мировым валютам. Резервная валюта упала к евро, иене и фунту стерлингов.

На днях Федрезерв ожидаемо поднял процентную ставку на 75 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 3,75-4% годовых. При этом американский Центробанк указал на возможность замедления темпов подъема ставки в дальнейшем. Глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции после заседания заявил, что, вероятно, этот вопрос будет обсуждаться на декабрьской встрече или в начале следующего года. Однако он отметил, что говорить о паузе в подъеме ставки пока слишком рано. Кроме того, Пауэлл сказал, что ее предельный уровень будет выше, чем ожидалось ранее.

По мнению независимого финансиста Виталия Калугина, ставка ФРС 3,75-4% не вызывает вопросов и была вполне ожидаема:

«Вызван нездоровый ажиотаж какой-то, и я не понимаю его сути. К тому же еще в феврале — марте предупреждал о таком исходе, что конец года встретим со ставкой на уровне как минимум 4%. А потом с недоумением наблюдал, как аналитики пытаются заговаривать ставку не выше 3%. И потом, повышение ставки далеко не закончено. Полагаю, что и 5% будет. И из-за столь высокой доходности в госбондах США много чего укатают под плинтус. И акции, и золото, и недвижимость. Ну и доллар в связи с этим будет нацелен на рост, никак не иначе», — считает он.

При этом эксперт не советует сильно надеяться за золото как инвестиционный актив, поскольку не видит, чтобы на него повышался спекулятивный либо фундаментальный спрос. По мнению аналитика, цены на золото до конца года вряд ли будут выше $1850-1900 за тройскую унцию. И рецессия в США, которая, скорее всего, случится в будущем году, вряд ли возымеет какой-то эффект. На фоне падения доллара котировки декабрьских контрактов на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялись до $1656,40 за тройскую унцию. Цены на палладий взлетели на 5,4%, до $1931 за унцию, платина подорожала на 3%, до $958,3 за унцию.

В Азербайджане сохранится де-факто привязка национальной валюты к доллару США на уровне 1,7 маната за $ 1, поддерживаемая регулярными интервенциями Центрального банка республики на валютном рынке. В Центральном банке заявили, что угроз манату до конца года нет.

«В то же время было бы уместно озвучить официальные прогнозы ЦБ на более длительный период с учетом текущей курсовой политики, — сказал на это в беседе с # депутат и эксперт Вугар Байрамов. – Ведь сбережения и долгосрочные инвестиции важны, особенно с точки зрения местных инвестиций. При этом известно, что на обменный курс маната влияет количество валюты, поступающей в страну, и реализуемой с аукционов Государственным нефтяным фондом. Эти торги покрывают спрос на доллары и формируют курс маната. Конечно же, на позиции нашей денежной единицы сказываются и курсовые пертурбации у внешних партнеров».

По словам аналитика, Азербайджан так и не перешел на режим плавающего обменного курса, так что курс маната напрямую зависит от решений Центрального банка, поскольку регулятор сохраняет возможность полного вмешательства в этот процесс.

В свою очередь экономист Фуад Ибрагимов не видит поводов для беспокойства по поводу курса маната. В основе оптимистичных прогнозов эксперта – позитивные макроэкономические показатели страны, способные удержать манат к доллару даже при условии падения цены нефти ниже заложенной в бюджете цены барреля.

Эмма Рзаева

Специально для «Зеркало»