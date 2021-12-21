Согласно обновленным прогнозам, в этом году экспорт ненефтяной продукции Азербайджана даже превысит рекордные $2,6 млрд. Об этом на своей странице Twitter сообщил министр экономики страны Микаил Джаббаров.

По словам руководителя главного экономического ведомства, продолжаются усилия по диверсификации экономики и повышению прозрачности в соответствии с установленными «приоритетами устойчивого развития». На подвижки в этой сфере указывают и данные столичного Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, сообщившего, что за 11 месяцев истекающего года ненефтяной экспорт из Азербайджана вырос на 44 процента ($720 млн) по сравнению с отчетным отрезком времени прошлого года, составив $2,4 млрд.

При этом экспортные операции за это время достигли $19,8 млрд в стоимостном выражении, а в ноябре составили $2,95 млрд. При этом в прошлом месяце экспорт в ненефтяном секторе республики увеличился на 58,7 процентов — до $307,2 млн.

По мнению иных местных аналитиков, статистика являет серьезный прирост экспорта ненефтяной продукции, однако цифры не всегда отвечают реальному положению дел.

«Действительно, в абсолютных цифрах наблюдается некоторый рост, который, однако, связан во многом с изменениями в классификации экспортных товаров. Обычно реальные цифры рисуют иную картину. Скажем, экспорт в соседней Грузии составил за 11 месяцев этого года $3 млрд 823 млн, увеличившись на 27,6 процентов к прошлому году. Есть и другие интересные цифры: весь мир пытается продавать свои товары на крупнейшем мировом рынке – в Китае. Грузия в текущем году экспортировала в Поднебесную товаров на $538 млн, Азербайджан – на $135 млн. И это при том, что в нашем экспорте лидируют нефть и нефтепродукты, а Грузия вывозит продукцию реального сектора экономики», — заметил в этой связи экономист Натиг Джафарли.

Интересно также, говорит аналитик, что экспорт Грузии на душу населения за первые 11 месяцев этого года составил $1028, тогда как ненефтяной экспорт за первые 10 месяцев на душу населения в нашей стране составил $201 – в пять раз меньше, чем в соседней стране.

Несмотря на рост показателей, в структуре вывоза нашей продукции основной объем пока что приходится на «золотую жилу» энергетического экспорта страны – нефть. Судя по структуре нашего ненефтяного экспорта, Россия и Турция сохраняют свои лидирующие позиции, заметил в этой связи депутат ММ, эксперт Вугар Байрамов. Впрочем, местная продукция активно расширяет географию своего присутствия, но, по сложившейся уже традиции, на Россию приходится треть нашего экспорта, кстати, возросшего из-за сезонного увеличения объемов вывозимой плодоовощной продукции, а Турцию – порядка 30%.

Переход к преференциальной торговле значительно усилил двусторонний торговый оборот, особенно в части экспорта нашей ненефтяной продукции в Турцию, заметил эксперт-экономист Халид Керимли. По его свидетельству, устранение административных препятствий способствует активизации торгового взаимодействия.

Одним из факторов возросшего неуглеводородного экспорта аналитики указывают также модификацию его структуры. Так, за истекшие месяцы текущего года черных металлов и изделий из них вывезли из страны в полтора раза больше. Одновременно в разы увеличился экспорт хлопчатобумажной пряжи, сахара. В общей структуре вывозимых товаров укрепились позиции химической продукции, хлопкового волокна, алюминия.

Статистика проливает свет на тенденцию последней пятилетки – за исключением прошлого ковидного года, ежегодный прирост ненефтяного экспорта был весьма устойчив, хоть и незначителен. Уровень 2016 года в размере $1 млрд 237 млн удалось превзойти в 2017 году до $1 млрд 538 млн. В 2018 году экспорт в денежном выражении увеличился до $1 млрд 689 млн, 2019 году — $1 млрд 954 млн. Приведенные статистические данные, считает Байрамов, проливают свет на потенциал ненефтяного экспорта для дальнейшего роста его объемов и производства в реальном секторе экономики.

По словам исполняющего обязанности президента Фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при Министерстве экономики Юсифа Абдуллаева, Азербайджан в рамках Национальной экспортной стратегии на 2020-2026 годы может довести годовую стоимость ненефтяного экспорта до $4,8-5 млрд.