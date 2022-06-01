Местные ведомства традиционно рапортуют об увеличении ненефтяного экспорта, апеллируя к валютной выручке. За последние годы показатели его действительно рекордно выросли, но в корне процессов – беспрецедентный рост цен на мировых рынках, утверждает доктор экономических наук, профессор Фикрет Юсифов.

Тренд на развитие неуглеводородных отраслей экономики все эти годы проходил красной нитью в заявлениях профильных чиновников. Точкой отсчета в массированной информационной повестке стало падение нефтяных цен восьмилетней давности. Тогда, судя по уверениям политической власти, страна взяла курс на усиленную диверсификацию от нефти, что положило начало бодрым ежемесячным отчетам о растущем экспорте продукции неуглеводородных отраслей. Но рост этот был несущественным, а резкий взлет показателей пришелся на разгар пандемии, запустившей маховик глобальной инфляции.

Текущий год тоже отметился существенным приростом статистики – ненефтяной экспорт в январе – апреле увеличился в денежном выражении аж на 38,5 процентов, следует из данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций. Помимо этого, турецкое направление потеснило российское, традиционно лидирующее в поставках нашей неуглеводородной продукции. Как отмечает Фикрет Юсифов, наблюдающийся рост экспорта ненефтяной продукции и прочих макроэкономических показателей ничто иное, как следствие растущих мировых цен:

«Для реального увеличения объемов экспорта ненефтяной сектор экономики должен развиваться. Проще говоря, рост в любом сегменте хозяйственной деятельности возможен только в том случае, если в этом направлении растут инвестиции. Но дело в том, что, начиная с 2014 года по сегодняшний день капиталовложения в наш ненефтяной сектор неуклонно уменьшаются».

Впрочем, повышательная динамика охватила и прочие макроэкономические показатели, а все по причине рекордного подорожания. Если обратиться к официальной статистике, говорит аналитик, в январе — апреле текущего года номинальный объем ВВП Азербайджана увеличился на 14,5 млрд манатов, или 57,8%, в том числе ненефтяной ВВП — на 3,7 млрд манатов (23,4%). При этом за первые три месяца текущего года внешнеторговый оборот вырос в 2,1 раза — на 4,8 млрд (официальная статистика приводит данные о внешнеторговом обороте только за первые три месяца этого года), в том числе объем экспорта из ненефтяного сектора увеличился на 226 млн долларов (45%).

«На первый взгляд этих показателей достаточно для любой экономики. Но при более тщательном подходе вырисовывается совершенно иная картина. Как уже говорилось, начиная с 2014 года неуклонно падают местные и иностранные инвестиции в местную экономику. Говоря языком официальных данных, в 2014 году общий объем инвестиций в экономику (местные и иностранные капиталовложения) составил 27,9 млрд долларов, где 11,7 млрд долларов приходились на долю иностранных инвестиций. А вот в 2020 году эти суммы сократились двукратно – до 13,2 и 6,1 млрд долларов соответственно», — разъясняет Ф. Юсифов.

Подробные данные по ссылке: https://www.stat.gov.az/source/finance/

«А потому вопрос: за счет чего достигается заявленный «рост» в экономике страны, если за истекшие 7 лет иностранные и внутренние инвестиции сократились двукратно? – вопрошает он. — Ответ прост: приведенные показатели являются следствием подорожания товаров на мировых рынках и роста цен в самой республике. К тому же почва для повышения цен у нас самая благоприятная – благодаря засилью монополий они в Азербайджане выше мировых.

К вопросу о резко сократившихся показателях экспорта азербайджанской неуглеводородной продукции в Россию — по свидетельству ученого, это объясняется антироссийскими санкциями Запада из-за войны в Украине и падением доверия.

«Дело в том, что экспортеры больше не доверяют российскому рынку, — сказал он. – Бизнес понимает, что в этой стране в любой момент может произойти финансовый крах».