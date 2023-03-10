«Ситуация в Куре не такая страшная, но есть основания для беспокойства».

Как сообщает АПА, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на брифинге на тему «Причины нехватки воды в стране и текущая ситуация».

Он отметил, что в последние годы объем поступающей из Грузии воды составляет 5-6 миллиардов кубометров: «Хочу отметить одно: территория Израиля размером с Азербайджан. Если запас воды у них составляет 2 миллиарда кубометров, то у нас объем воды 25 миллиардов кубометров. Несмотря на это, Израиль входит в список стран, экспортирующих наибольшее количество сельскохозяйственной продукции. Мы также должны экономно использовать воду.

Объем воды, поступающей в Куру, сократился на 27 процентов, в Аразе — на 34 процента, в реке Самур — на 21 процент. Тем не менее, объем воды, собранной в Мингячевирском водохранилище, увеличился по сравнению с прошлыми годами. Объем воды, собранной в 2023 году, составляет 10,3 миллиарда кубометров».

Замминистра сказал, что прогнозы, к сожалению, неутешительны: «Запасы воды в Азербайджане за последние 30 лет сократились примерно на 20 процентов. К 2050 году они, вероятно, сократятся на 15-20 процентов. Это показывает, что мы должны экономить воду».