В Азербайджане выявлен еще 1 041 случай заражения коронавирусом, 2 693 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

22 пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 785 301 случай заражения коронавирусной инфекцией, 764 283 человека вылечились, 9 400 человек скончались, число активных больных – 11 618.

За прошедшие сутки проведено 7 849 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 551 104 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 25 208 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 1 552, вторую дозу получили 1 372 человека, «бустерную» дозу – 20 744 человека. Число вакцинированных «бустерной дозой» после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 1 540 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 12 982 355, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 298 628, вторую дозу получили 4 784 850 человек, «бустерную» дозу получили 2 694 562 человека, привились «бустерной» дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус 204 615 человек.