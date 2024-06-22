В Казани (Россия) завершились Спортивные игры стран БРИКС 2024.

Как передает azerisport.com, в заключительный день соревнований представители Азербайджана завоевали очередные медали. Так, в боксе Сеид Сеидов (86 кг) добыл серебро, а Наби Искендеров (67 кг), Миршариф Казымзаде (75 кг), Турал Сарыев (48 кг) и Ватан Гусейнлив (92 кг) – по бронзе.

В фехтовании на сабле мужская команда Азербайджана завоевала серебряную медаль, а на шпагах женская команда – бронзу.

Также дзюдоисты Муса Гусейнли (90 кг) и Джамал Фейзиев (+100 кг) взяли бронзовые медали.

Таким образом, в копилке Азербайджана 34 (4-9-21) медали. С этим показателем Азербайджан занял в общекомандном зачете 7-е место.