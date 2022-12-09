В Азербайджане выявлено еще 58 случаев заражения коронавирусом, 45 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Смертельных случаев не зафиксировано.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 824 749 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 814 444 человек вылечились, 9 984 скончались, число активных больных — 321.

За прошедшие сутки проведено 1 348 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 391 267 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 300 человек.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 113, вторую дозу получили 26 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 132, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 29 человек.

Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13 925 234, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 393 660, вторую дозу получили 4 874 639 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 392 762, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 264 173 человека.