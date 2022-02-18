В Азербайджане выявлено еще 3817 случаев заражения коронавирусом, 7541 человек вылечился.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

25 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 768 019 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 720 865 человек вылечились, 9182 скончались, число активных больных — 37 972.

За прошедшие сутки проведен 12 451 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 459 513 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 41 214 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 3 178, вторую дозу получили 1 530, бустерную дозу – 34 088 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 2 418 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 12 720 225, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 280 393, вторую дозу получили 4 772 019, бустерную дозу – 2 477 911 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 189 902 человека.