В Азербайджане выявлен еще 41 случай заражения коронавирусом, 37 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Смертельных случаев не зафиксировано.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 824 168 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 813 909 человек вылечились, 9 975 скончались, число активных больных — 284.

За прошедшие сутки проведено 1 802 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 367 419 тестов.

За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 561человек.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 150, вторую дозу получили 139, бустерную дозу – 235 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 37.