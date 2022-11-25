В Азербайджане выявлен еще 41 случай заражения коронавирусом, 37 человек вылечились.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Смертельных случаев не зафиксировано.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 824 168 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 813 909 человек вылечились, 9 975 скончались, число активных больных — 284.
За прошедшие сутки проведено 1 802 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 367 419 тестов.
За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 561человек.
За день число получивших первую дозу вакцины составило 150, вторую дозу получили 139, бустерную дозу – 235 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 37.
Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 920 621, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 392 353, вторую дозу получили 4 873 597, бустерную дозу – 3 390 878 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 263 793 человека.