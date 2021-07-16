В Азербайджане выявлено еще 169 случаев заражения коронавирусом, 92 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За последние сутки от коронавируса в Азербайджане никто не умер.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 337 970 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 331 112 человек вылечились, 4 990 скончались, число активных больных — 1 868.

За прошедшие сутки проведено 8 628 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 3 894 683 теста.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 40 774 человека. За день число получивших первую дозу вакцины составило 18 123, вторую дозу получил 22 651 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 4 283 501, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 2 548 890, вторую дозу получили 1 734 611 человек.