За последние 24 часа в Азербайджане выявлены 879 больных коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 879 случаев заражения коронавирусом, 334 человека вылечились, 11 человек скончались.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров. До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 244303 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 232228 человек вылечились, 8750 скончались, число активных больных – 3325.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 9776 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период 2756457 тестов.