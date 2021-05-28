В Азербайджане выявлено еще 242 случая заражения коронавирусом, 392 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

5 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 333 559 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 323 198 человек вылечились, 4 896 скончались, число активных больных – 5 465.

За прошедшие сутки проведено 10 254 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 3 496 635 тестов.