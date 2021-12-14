В Азербайджане выявлено еще 922 случая заражения коронавирусом, 1 621 человек вылечился.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

19 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 605 920 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 578 756 человек вылечились, 8 123 скончались, число активных больных — 19041.

За прошедшие сутки проведено 11 085 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведен 5 694 341 тест.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 34 799 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 4 359, вторую дозу получили 5 153, бустерную дозу – 25 287 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 10 928 879, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 124 934, вторую дозу получили 4 622 381, бустерную дозу – 1 181 564 человека.