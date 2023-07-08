Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана продолжает выполнять возложенные на него обязательства, в том числе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, на основании звонков, поступивших на горячую линию «112» министерства, соответствующими структурами МЧС за минувшие сутки было осуществлено 106 выездов на тушение пожара, проведены аварийно-спасательные операции в связи с 14 случаями пребывания в беспомощном состоянии.

В общей сложности, сотрудниками МЧС спасены 24 человека, в том числе 4 подростка, 3 человека эвакуированы в безопасную зону.