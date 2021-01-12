За Дубинского ответят: новые реалии для украинской власти

Джо Байден еще не вступил официально на должность президента США, но уже очевидно, что американо-украинские отношения будут не самыми гладкими. Ведь 11 января произошло поистине знаковое событие — США включили в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции попали семь граждан Украины, в частности, бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, действующий народный депутат от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Александр Дубинский, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко.

По сообщениям минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года «за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году». Вместе с Деркачом санкции ввели еще против троих россиян – Артема Лифшица, Антона Андреева и Дарьи Аслановой, сотрудников российского Агентства интернет-исследований (более известного как «фабрика троллей»).

Деркач в мае, июне, июле и сентябре опубликовал три партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и на тот момент кандидатом в президенты США Джо Байденом. Кроме того, на обнародованных Деркачем записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины. Естественно, что Порошенко и Байден все отрицали.

Теперь же, как видим, прилетела ответка. И, конечно же, самое интересное в данном деле то, что в числе попавших под американские санкции есть и одиозный депутат ВР (Верховная рада). Причем, этот блоггер и ютубер является не просто депутатом от пропрезидентской партии «Слуга народа», а заместителем председателя Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. То есть, он имеет доступ к очень важным, а может и секретным документам.

Есть уже реакция самого Дубинского на громкий скандал . «К сожалению, ложные доносы аферистов по поводу якобы моей связи с Деркачом временно, в силу объективно сложной ситуации в США, позволили коррупционным паразитам реализовать очередную аферу. В очередной раз заявляю о том, что я никогда не вмешивался в выборы в других государствах, в том числе и американские выборы, и никогда не имел отношения к обнародованию или прочим подобным действиям так называемых пленок Порошенко – Байдена», – написал он, комментируя свое включение Соединенными Штатами Америки в санкционный список.

Тут важно уточнить, что минфин США в качестве одной из причин введения санкций против депутата Дубинского и медиа активов, принадлежащих внефракционному депутату Андрею Деркачу, называет попытки опорочить Национальное антикоррупционное бюро Украины и добиться смены его руководства. «Совсем недавно Деркач (внефракционный депутат Рады) создал платформу NabuLeaks, чтобы опорочить Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)… Деркач и Дубинский лоббировали смену руководства НАБУ, пытались дискредитировать НАБУ как организацию, а также опровергнуть собственные коррупционные действия…», — говорится в заявлении минфина США.

То есть, есть факты, доказывающие деятельность Дубинского в связке с Деркачем. Он, как указывают украинские эксперты, активно требовал расследования якобы имевшего место разговора Порошенко с Байденом. Рукописи, как утверждал классик, не горят. И потому положение Дубинского очень незавидное. Его дальнейшие действия, отметил нардеп, будут носить юридический характер.

«Вызывает сожаление, что некоторые должностные лица США пользуются лживыми доносами аферистов, которые фактически содействуют коррупции в Украине», – написал Дубинский. То есть, по сути, он обвинил минфин США в необъективности и в содействии коррупции. И это не просто поразительное обвинение, но и смехотворное. Ибо, у правящей партии «Слуга народа» , не говоря уже о президенте Зеленском, были и остаются все необходимые рычаги для борьбы с коррупцией. Не говоря уже о том, что минфин США, вводя санкции против Дубинского, обвиняет его, в том числе, и в противодействии борьбе НАБУ с коррупцией в Украине.

Самое забавное, что Дубинский заявил, что не намерен быть «марионеткой для страны-агрессора или для наших евроатлантических партнеров». И это говорит тот, кого в Украине открыто называют марионеткой олигарха Игоря Коломойского. Того самого, о причастности которого к победе Владимира Зеленского на президентских выборах, не говорили в Украине «из всех утюгов».

И потому вовсе не удивителен комментарий, сделанный экс-депутатом ВР Тарасо Березовцом на его странице в Фейсбук. «Интересно, будет ли комментировать попадание под санкции главного внешнеполитического партнера Украины депутата из его собственной партии Володимир Зеленський? И последует ли внутриукраинское расследование в отношении этих и прочих персонажей?», — интересуется он.

Такого же рода вопрос поднимает и политолог Кирилл Сазонов. «Владимир Александрович, мне кажется, что тут как раз уместно будет позвонить Баканову (председателю Службы безопасности Украины- А.Г.) прямо сейчас. Особенно в контексте того, что это вопрос не только нацбезопасности Украины, но и наших отношений с США. Надо звонить. В обязательном порядке. Ну и формально стоит отреагировать и на санкции в отношении Дубинского. Согласитесь, ситуация, когда нардеп от партии власти (от вашей партии) попадает в санкционный список США за сотрудничество с российской агентурой, ставит вас в очень двусмысленное положение. И не только вас – нас всех… «, написал он. И это правда. Это новая реальность, в условиях которой очень трудно будет выруливать действующей украинской власти.