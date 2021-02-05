За 3,5 года реформы ряды пенсионеров поредели на 148 тыс. человек

Дальнейшее повышение зарплат и пенсий – наиболее обсуждаемая тема последних дней. Сообщается, что этот пункт отражается в программе «Азербайджан 2030: Национальные Приоритеты социально-экономического развития», утвержденной накануне главой государства.

В соответствии с Национальными приоритетами, важным фактором для высокого развития назван не только экономический рост, но и социальное благополучие всех членов общества. По мере развития экономики нужно обеспечить достойную зарплату и доходы граждан, рост зарплаты должен соответствовать росту производительности труда. Цитируя авторов документа, в этой связи и будут повышены минимальные размеры пенсий, пособий, стипендий и других социальных выплат.

К этому надо добавить, что минувшие годы, прошедшие под знаком социально значимых подвижек, отметились повышением минимальной оплаты труда и пенсий. А с 1 января минувшего года минимальный размер пенсии в Азербайджане проиндексировали в соответствии с ростом среднемесячной зарплаты до 230 манатов. Однако повышение пенсионного возраста привело к тому, что за рамками пенсионного обеспечения остались тысячи граждан, отмечают экономисты, а сэкономленные таким образом средства пошли на повышение пенсионных пособий.

«Источником финансирования «социально значимых инициатив» является сокращение числа пенсионеров, — сообщил # экономист Неймат Алиев. — Проще говоря, увеличив пенсионный возраст, государство вынесло за рамки социального обеспечения часть граждан и повышает пособия всем остальным. Сегодня уже очевидно, что пенсионная реформа в части повышения пенсионного возраста приводила к ежегодному сокращению числа пенсионеров, а конечным результатом является экономия».

Так, за истекшие три с половиной года с начала этой реформы, говорит экономист, число пенсионеров уменьшилось на 96,2 тыс. человек, или 7,2%. По официальным данным, количество пенсионеров на начало июля 2017 года составляло 1 млн 328,4 тыс., а на начало 2021 года — 1 млн 232,2 тыс. человек. Между тем, прогнозы, основанные на реальной динамике 2014–2017 гг. показывают, что если бы государство не приняло решение о повышении пенсионного возраста, количество пенсионеров, получающих пенсионную систему от государства, сегодня увеличилось бы до 1,38 млн человек. Но их число, напротив, сократилось до 1,232 млн. Таким образом, 148 тысяч (1380 -1232 = 148) человек были лишены права на получение пенсии по решению правительства, подсчитал Алиев.

Учитывая, что в прошлом году среднемесячная пенсия составляла 300 манатов, получается, что только в минувшем году правительство сэкономило 530 млн манатов (300 x 148 x 12) за счет сокращения количества пенсионеров. Для наглядности, таким образом было сэкономлено 280 млн манатов в 2019 году, 170 млн манатов в 2018 году и 25 млн манатов за последние шесть месяцев 2017 года. Сумма «сэкономленных» средств за 3,5 года превысила 1 млрд манатов.

Если сравнивать со странами СНГ, Азербайджан отличается наименьшим числом пенсионеров в соотношении к численности населения. Согласно данным Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых Государств, к январю прошлого года на каждые тысячу человек в Азербайджане приходилось 126 пенсионеров. Для сравнения, в Армении этот показатель выше — 154 пенсионеров на тысячу человек населения, в Казахстане — 157, Молдове — 200, Украине — 264, Беларуси — 273, России — 296, говорит экономист Ровшан Агаев.

В Беларуси, схожей с Азербайджаном по численности населения, пенсии выплачиваются 2 млн 594 тыс. человек, или 26% населения. Как уже говорилось выше, в Азербайджане число получателей пенсии вдвое меньше — 1 млн 278 тыс. человек, или 12,8% населения. Независимые экономисты солидарны в том, что национальные приоритеты, направленные на обеспечение достойных доходов, сложно обеспечить путем «перекладывания средств из кармана одних граждан в карманы других».

Напомним, что согласно последним изменениям в закон «О трудовых пенсиях», пенсионный возраст для мужчин, начиная с 1 июля 2017 года, ежегодно увеличивается на шесть месяцев до 1 июля 2021 года, для женщин — до первого июля 2026 года. Еще в 2010 году пенсионный возраст женщин составлял 56,5 лет, мужчины выходили на заслуженный отдых в 61,5 лет. Между тем, в период с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года пенсионный возраст мужчин в Азербайджане составил 64 года 6 месяцев, а женщин — 61 год 6 месяцев. Этот процесс продолжится, и с 1 июля минувшего года по 30 июня текущего года пенсионный возраст мужчин составит 65 лет, а женщин — 62 года.