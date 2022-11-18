После пуска баллистической ракеты из КНДР, президент Южной Кореи Юн Сок Ель дал указания ввести против Северной Кореи санкции.

«Президент Юн Сок Ель приказал усилить совместную оборонную готовность Южной Кореи и США, активно ввести в действие обширный план по сдерживанию Северной Кореи, обговоренный между Южной Кореей и США», — говорится в заявлении офиса президента.

Отметим, что 18 ноября премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о предположительном падении баллистической ракеты КНДР около острова Хоккайдо. Это уже шестой пуск баллистических ракет в ноябре и 34-й ракетный пуск за этот год, если учитывать также пуски крылатых ракет.