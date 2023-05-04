В ЮАР появилась петиция с требованием вернуть бриллиант из добытого на ее территории алмаза «Звезда Африки», который сейчас украшает скипетр короля Великобритании. Об этом сообщает The New York Post.

«Бриллиант должен вернуться в Южную Африку. Он должен стать знаком нашей гордости, нашего наследия и нашей культуры», — заявил активист из Йоханнесбурга Мотуси Каманга, юрист, запустивший петицию с призывом потребовать драгоценный камень обратно.

Петиция уже набрала 8000 подписей.

«Я думаю, народы Африки, в принципе, начинают понимать, что деколонизация — это не только возможность для людей обрести определенные свободы, но и возвращение того, что у нас экспроприировали», — полагает Мотуси Каманга.

Алмаз «Звезда Африки», или «Куллинан», считается самым большим в мире. Он был добыт в Южной Африке в 1905 году, его общая масса составляла 3106,75 карата. Двумя годами позже правительство Колонии Трансвааль, которая тогда находилась во владении Британской империи, подарило его королю Эдуарду VII.

При огранке алмаз разделили на два огромных, семь крупных и 96 мелких бриллиантов, главные из которых — «Куллинан-I» и «Куллинан-II».

Первый, весом в 530,2 карата, украшает скипетр короля, второй, весом в 317,4 карата, включен в Корону Британской империи. Оба сокровища хранятся в Тауэре и будут использованы при коронации Карла III.