Явка на выборах президента Беларуси составила 84,05%

Явка избирателей на выборах президента Беларуси на 20.00 составила 84,05%, сообщил в воскресенье ЦИК республики.

Согласно данным на сайте ЦИК, в Гомельской области явка составила 89,81%, в Могилевской – 90,44%, в Брестской – 91,97%, в Витебской — 82,73%, в Гродненской – 88,81%, в Минской – 84,53%, в Минске – 66,1%.