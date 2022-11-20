Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 12.05 часов 20 ноября 2022 года бюллетени получили 38,55 % от общего количества граждан, включенных в списки, передает МИА «Казинформ».

В том числе:

1. по области Абай – 43,67 %

2. по Акмолинской области – 40,13 %

3. по Актюбинской области – 44,48 %

4. по Алматинской области – 25,83 %

5. по Атырауской области – 40,42 %

6. по Западно-Казахстанской области – 27,55 %

7. по Жамбылской области – 41,29 %

8. по области Жетісу – 42,18 %

9. по Карагандинской области – 44,99 %

10. по Костанайской области – 42,87 %

11. по Кызылординской области – 43,46 %

12. по Мангистауской области – 41,19 %

13. по Павлодарской области – 44,23 %

14. по Северо-Казахстанской области – 43,64 %

15. по Туркестанский области – 64,21 %

16. по области Ұлытау – 52,22 %

17. по Восточно-Казахстанской области – 41,86 %

18. по г. Астана – 19,33 %

19. по г. Алматы – 16,89 %

20. по г. Шымкент – 34,41 %

Следующая оперативная информация будет представлена в 14.05 часов.