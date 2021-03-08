Ясность и простота — главное достоинство: готовится новая редакция Налогового кодекса

Государственная налоговая служба при Минэкономики «для достижения поставленных задач» намерена работать над новой редакцией Налогового кодекса, которая предусматривает в основном его реструктурирование. Об этом сказал начальник главного управления налоговой политики ГНС Ниджат Иманов.

По его словам, изменения в Налоговый кодекс прежде всего необходимы для того, чтобы сделать его более понятным налогоплательщикам в процессе исполнения. «Необходим более стабильный Налоговый кодекс с точки зрения привлечения иностранных инвестиций в страну. Иностранные инвесторы должны быть уверены, что налоговая среда останется стабильной в течение определенного периода времени»,- подчеркнул представитель ГНС.

В ведомстве считают, что назрела необходимость в новой структуре Налогового кодекса для детального регулирования налогооблагаемых операций по конкретным сферам деятельности. Для реализации этой идеи ГНС будет сотрудничать с общественными объединениями предпринимателей. Налоговый кодекс принят в 2000 году и с того времени почти ежегодно подвергался поправкам, изменениям и дополнениям. Документ состоит из 18 разделов и 225 статей.

По мнению экономиста Натига Джафарли, понятный, емкий и сжатый Налоговый кодекс должен был быть первым шагом в рамках налоговых реформ, поскольку действующий документ, содержащий более 220 статей по 5-10 подпунктов каждая, представляет собой фолиант на 300 страниц невнятного содержания. В целом же налоговым новшествам должны сопутствовать законодательные реформы, считает он.

«Нужен новый внятный, сжатый и емкий Налоговый кодекс. Необходимо отойти от совкового отношения к налоговой политике. Требуется ясность и понятность прав и обязанностей сторон — бизнеса и государства. Словом, без внятного Налогового Кодекса налоговые реформы неэффективны. С другой стороны, должно, наконец, заработать решение по поводу декларации доходов. Чиновники в частности и все работающее население в целом должно ежегодно сдавать налоговую декларацию. Это повысит прозрачность управления и увеличит бюджетные поступления. И наконец, фискальные органы не могут быть карательными. Бизнес должен не бояться, а сотрудничать с ними. Bсе это важнейшие аспекты, без которых невозможны реальные преобразования», — считает он.

На уровне экспертов и практиков все эти годы отмечалось, что ввиду отсутствия внятного кодифицированного законодательного акта о правах и обязанностях сторон — бизнеса и государства, эффективность налоговых преобразований снижалась. А потому не может не радовать, что сейчас этот вопрос решается.

В то же время решение вопросов налогового законодательства в отрыве от таможенных взносов также непродуктивно, принимая во внимание, скажем, уплату НДС и таможенных сборов физическими и юридическими лицами непосредственно на таможне. Из-за отсутствия системного и единого подхода страдает бизнес, а логика подсказывает необходимость консолидированных шагов. Скажем, требуется снижение влияния человеческого фактора при подсчете ставки налога по шкале таможенных пошлин (от 0% до 15%), поскольку сам подход требует четкости, дабы устранить коррупцию. Предприниматели должны заранее знать, какой процент платить за товар, считает эксперт. По мнению аналитиков, изменения в НК поддержат преобразования в этой сфере.

В то же время немало говорилось, что главной целью структурных изменений в налоговой системе является обеспечение прозрачности в деятельности налоговых органов, формирование благоприятной бизнес-среды налогового администрирования, борьба с коррупцией и пр. негативными явлениями. «Налоговая реформа, вступившая в силу несколько лет назад, является самой масштабной в новейшей истории нашего государства, — сказал «Зеркало» доктор экономических наук, профессор UNEC Эльшад Мамедов. — Ее целью является существенная оптимизация налоговой политики в стране и улучшение ситуации в фискальном сегменте экономики. Преобразования направлены на постепенное расширение налоговой базы путем стимулирования роста деловой активности и увеличения инвестиционных потоков в экономику».

Экономист заметил, что благие намерения, заложенные в философии налоговых преобразований, не растерялись в результате ряда нечетких решений в плане налаживания механизмов реализации налоговой реформы на уровне определенных структур фискальных ведомств. Однако помимо реформ в социально-экономической и налоговой политике наиболее актуальны сейчас для восстановления национальной экономики в первую очередь прирост инновационно-инвестиционной деятельности, наращивание денежной массы и кредитное стимулирование экономики с адекватными ставками не более трех процентов, заметил ученый.

По его словам, реформы в фискальной сфере страны, а также глубокие преобразования экономики позволили увеличить доходы государственной казны. Но для того, чтобы эти меры носили более устойчивый характер, необходимо совершенствовать систему управления макроэкономикой в целом, увеличивать инвестиционные расходы и внедрять инновации, что позволит расширить источники доходов государственной казны для реализуемой в стране плановой и программной социальной политики. Поскольку приоритетный подход к интересам граждан и социальному благосостоянию лежат в основе проводимых реформ, а достигнутые успехи в народном хозяйстве выполняют задачу локомотива, целенаправленно продвигающего социальную политику правительства на качественно новый уровень развития.