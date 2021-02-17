Японско-русский территориальный спор: как поделить Курилы?

Япония намерена добиваться решения территориального вопроса с Россией, несмотря на поправки к российской Конституции, исключающие отчуждение территорий. Об этом заявил генеральный секретарь японского Кабинета министров Кацунобу Като. Таким образом, он прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина, сделанное им 10 февраля. Тогда российский лидер отметил, что Москва хочет развивать отношения с Токио, но не будет делать ничего противоречащего основному закону Российской Федерации.

С середины прошлого века Москва и Токио с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курильских островов. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, «имеющий соответствующее международно-правовое оформление», не подлежит сомнению.

Новые переговоры между Японией и Россией начались в 2018 году. Тогда Путин общался с премьером страны Синдзо Абэ. Основой для диалога стала советско-японская совместная декларация 1956 года. Тогда государства были готовы к подписанию долгожданного мирного соглашения, однако договор не завизировали из-за аннексии Крыма.

В июле 2020 года Россия внесла поправки в Конституцию. Одна из них касается территориальной целостности: новый пункт запрещает все действия, связанные с отчуждением территорий.

Как утверждает глава МИД РФ Сергей Лавров, пока условий для мирного соглашения с Японией нет, однако переговоры все равно будут продолжать. И японцы тоже говорят, что будут продолжать. Но какой тогда смысл вести их? Может ли в этих условиях Япония сделать что-то, чтобы в будущем восстановить справедливость, свою территориальную целостность? Есть хоть какие-то варианты, при которых это может стать реальностью?

На эти вопросы # ответили иностранные эксперты.

Директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев:

— Япония могла бы облегчить себе процесс переговоров с Кремлем только путем демонстрации силы, будь то отказ от экономического сотрудничества или другие меры. Тот факт, что эти переговоры длятся вечность, говорит о том, что реального запроса на возвращение земель пока нет. Это больше переговоры ради переговоров, когда обе стороны демонстрируют своей аудитории «непреклонную» позицию.

Если бы Япония задалась целью вернуть территорию, эта земля называлась бы оккупированной, а действующий там режим оккупационным. И все действия в отношениях с Кремлем строились бы в этом ракурсе. Однажды, вероятно, так и будет.

Профессор Александер Рар, Институт Международной Политики WeltTrends (Потсдам, ФРГ):

— Япония же проиграла войну. Правда, она не нападала на СССР. Но Советский Союз действовал тогда в соответствии с договоренностями с американцами. Когда он выступил против Японии вместе с США, чтобы разбить ее после того, как было покончено с гитлеровской Германией. Чтобы остановить кровопролитие и все ужасы Второй мировой войны.

Сейчас, конечно, вопросы нужно решать по-другому. Прошло 75, а то и 80 лет. Я думаю, к тому возможному варианту урегулирования при Хрущеве, в 1956 году, когда СССР был готов вернуть 2 курильских острова Японии ради мирного договора, а та в ответ перестала бы претендовать на 2 других – вернуться будет очень сложно.

Действительно, в России приняты новые поправки к Конституции. Но это не означает, что через какое-то время могут произойти еще какие-то изменения. Однако я не думаю, что Россия уже отдаст Курильские острова Японии. Потому что шанс ушел. Японцам даже при Путине предлагался вариант 1956 года, но Токио хочет все четыре острова.

Но я думаю, тут возможны определенные лазейки. Например, совместное владение территориями в экономическом плане. В этом направлении, мне кажется, будут строиться размышления со стороны России. Япония предложит сделать очень выгодные инвестиции в эти острова. Есть разные варианты. Например, острова остаются российскими, но там разрешается основать японские поселения.