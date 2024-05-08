Французские военные неизбежно станут целями Вооруженных сил (ВС) России, если появятся в зоне конфликта в Украине.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Если французы появятся в зоне конфликта, они неизбежно станут целями для российских вооруженных сил. Мне кажется, доказательства этого у Парижа уже есть», — сказала она.

Отметим, что 6 мая посол Франции Пьер Леви прибыл в МИД России в связи с заявлениями Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск в Украину.