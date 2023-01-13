Главарь частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин едва ли не впервые публично вступил в конфронтацию с российским Минобороны. Он заявил, что у его наемников «постоянно пытаются украсть победу», намекая на сообщения ведомства о якобы захвате украинского Соледара.

«Значительный ущерб ЧВК «Вагнер» может нанести наша внутривидовая борьба, коррупция, бюрократия и чиновники, которые хотят остаться на своих местах. Это более серьезная угроза существованию ЧВК «Вагнер», — цитирует Пригожина его пресс-служба в Telegram.

Главарь «вагнеровцев» заявил, что в последнее время в российских средствах массовой информации «ведется активная работа по тому, чтобы запретить словосочетание «ЧВК Вагнер», не произносить его вслух и всячески избегать, как черт ладана».

«У «ЧВК Вагнер» постоянно пытаются украсть победу и рассказывают о присутствии непонятно кого, чтобы унизить их заслуги», — заявил Пригожин, упрекнув Минобороны РФ.

Пригожин уже несколько раз отчитывался о «захвате» Соледара, а сегодня Минобороны России объявило о якобы «освобождении» города. Однако, в ВСУ опровергли эту ложь.

Министр обороны Украины Резников заявил, что главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пытается показать, что его наемники эффективнее российской армии. Его интересует денежное вознаграждение за захват Соледара.