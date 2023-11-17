Вертолёт Ми-8, принадлежащий командованию войск противовоздушной обороны и Военно-воздушных сил Узбекистана, разбился 17 ноября в 20:15 во время тренировочного полёта на полигоне «Каттакурган» в Самаркандской области.

Как передает #, об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.

По предварительным данным в результате трагедии экипаж вертолёта погиб. На месте происшествия работает специальная комиссия, которая выясняет причины аварии.

Отметим, что полигон «Каттакурган» является крупнейшим военным полигоном Узбекистана, который открылся в ноябре 2019 года.