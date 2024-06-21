Вертолет Robinson R-66 потерпел крушение в Амурской области России.

Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК РФ возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта…».

По предварительным данным, утром 20 июня воздушное судно, на борту которого находились пилот и три пассажира, вылетело с площадки лесоперерабатывающего комбината до места близ реки Джелтула в Тындинском районе Амурской области. Однако к назначенному месту вертолет так и не прибыл.

Впоследствии было получено оповещение аварийного радиомаяка. В ходе поисково-спасательных мероприятий удалось найти упавший вертолет. Информация о числе пострадавших уточняется.

Следователи и следователи-криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.