В словацких Татрах вечером в субботу потерпел крушение вертолет с тремя людьми на борту, двум повезло остаться невредимыми, сообщает Aktuality. Инцидент произошел вечером 25 мая в районе города Попрад. Спасатели получили сообщение, что севернее в горах упал вертолет, и вылетели туда.

Выяснилось, что аппарат упал примерно в 150 метрах от горного отеля. Местные работники в то время уже пришли на помощь пострадавшим. Двое из трех человек на борту остались невредимыми. Еще одного, 48-летнего мужчину, госпитализировали с травмой головы и ушибами.