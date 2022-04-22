На фоне продолжающейся войны России против Украины Япония впервые за почти 20 лет обозначила находящиеся под управлением РФ Южные Курилы как «незаконно оккупированную» территорию. Такая формулировка содержится в обновленной версии «Синей книги дипломатии» министерства иностранных дел Японии, сообщили в пятницу, 22 апреля, японские СМИ со ссылкой на документ, представленный ранее в этот же день на заседании кабинета министров в Токио.

Эта формулировка не использовалась с 2003 года. В прежней версии «Синей книги» Южные Курилы обозначались как «принадлежащие Японии». В обновленную версию «Синей книги» также включены слова о том, что Южные Курилы — «неотъемлемая часть Японии». Такое описание отсутствовало в документе с 2011 года.

МИД Японии также осудил российское вооруженное вторжение в Украину, назвав его «насилием, подрывающем основы международного порядка не только в Европе, но и в Азии». В документе отмечается, что на фоне войны в Украине Токио не в состоянии оценить перспективы переговоров с Москвой по островам и мирному договору. (DW)