«Чисто юридический спор быстро перерос в столкновение бесчинствующих молодчиков, как с арабской, так и еврейской стороны»

Палестино-израильский конфликт начинает набирать новые обороты, и никто пока не собирается складывать оружие. О том, что сейчас происходит в Израиле, в интервью # рассказал политолог Юрий Бочаров.

— Как на сегодня обстоят дела в Израиле? Насколько арабы могут сопротивляться Израилю?



— Хотелось бы для начала уточнить, Израиль не воюет с арабами, он воюет с террористической организацией ХАМАС, а также с рядом их боевых отделений и сподвижников. Естественно, что мощь израильской армии на несколько порядков выше, чем весь боевой потенциал террористов. Однако армии приходится вести боевые действия в густо населенных районах сектора Газа, где практически все военные объекты ХАМАСа расположены в жилых зданиях.

Пытаясь избежать потерь среди мирного населения, израильская армия за несколько часов предупреждает по каким зданиям и объектам будет нанесен удар, чтоб люди смогли его покинуть. Естественно с ними бегут и террористы. В итоге Израиль лишь уничтожает их инфраструктуру и очень редко самих боевиков, в основном лишь в момент пуска ракет в сторону Израиля. Поэтому операция несколько затягивается.

— Есть ли в этом роль внешних сил? Или это все из-за поселенцев, которых хотели выселить из Восточного Иерусалима?

— К несчастью, здесь замешана в основном местная политика, как Израиля, так и Палестинской Автономии. Дело в том, что еще полгода назад Запад убедил Абу-Мазена, лидера ПНА, создать хотя бы видимость демократических выборов, чтобы указать преемников. В ходе подготовки к назначенным на май месяц выборам, Абу Мазен понял, что его организация ФАТХ, контролирующая ПА, практически полностью проигрывает выборы организации ХАМАС, которые контролирует сектор Газа.

В этой связи Абу Мазен стал искать любой повод, чтоб отменить выборы. Сначала это был запрет на голосование жителей автономии в Иерусалиме, а затем подвернулся скандал с выселением нескольких арабских семей из домов, купленных евреями. В итоге юридический спор очень быстро перерос в столкновение бесчинствующих молодчиков, как с арабской, так и с еврейской стороны. При этом, обе стороны шли на митинги, переросшие в потасовки, с одними и теми же лозунгами «Спасем Иерусалим!». С другой стороны, в Израиле так же прошли выборы, которые фактически проиграл действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху. И в принципе еще пару дней назад, его противники готовились объявить и привести к присяге свое правительство. Но как-то тут все «удачно» закрутилось и, естественно, в момент так быстро распространившегося конфликта и обстрела еврейских городов ракетами, никто о правительстве пока не вспоминает.

— Какой выход из данной ситуации? Пойдут ли стороны на компромисс?



— Выход, как и всегда один — стол переговоров. Израильская сторона, предлагает мир и сотрудничество. С другой стороны, сегодня практически нет партнеров для мира, ни в стане ХАМАС, ни в ФАТХе. Дело в том, что эти организации в основном получают деньги и от ЕС, и от организаций, спонсирующих терроризм. И кстати, за войну, платят значительно больше и лучше. Так зачем им мир? Мир — это значит своя экономика и свой путь развития, а это очень накладно, так как нет ни возможностей, ни желания. Поэтому террор будет продолжаться. Ну, а в нашей ситуации, после того, как в очередной раз ХАМАС потеряет практически всю свою боевую инфраструктуру, он через египетских и катарских посредников, запросит мир, который тут же объявит своей победой. Абу Мазен свои выборы уже отменил, так что ему уже в принципе воевать и не надо. Так что надеемся, что через неделю все как всегда, временно затихнет. Хотя политическая ситуация ни в Израиле, ни в ПА этому явно не способствует.