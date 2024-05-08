Молдавские и румынские военные проведут совместные учения Wind Spring — 2024 в центре военной подготовки «Чинку» (Румыния) в период с 8 по 24 мая.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Минобороны Молдовы.

Они проводятся с целью улучшения тактических и оперативных навыков, а также повышения оперативной совместимости между военными двух стран. С молдавской стороны в учениях будут задействованы военные 2-й мотопехотной бригады «Штефан чел Маре», а с румынской — 81-й механизированной бригады имени генерала Григоре Бэлана.

Последний раз военные двух стран отрабатывали совместные действия в учебном центре мотопехотной бригады «Молдова» в городе Бельцы в апреле.