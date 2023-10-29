Индийские и казахстанские военные в понедельник начнут совместные учения на юго-востоке Казахстана, впервые в них будут задействованы ВВС. Об этом сообщило Министерство обороны Индии.

«Контингент в 120 человек из состава сухопутных и военно-воздушных сил Индии отправился сегодня в Казахстан для участия в седьмых совместных военных учениях Казинд-2023. Маневры пройдут в Отаре с 30 октября по 11 ноября», — говорится в пресс-релизе ведомства.

На учениях военные двух стран отработают «контртеррористические операции под мандатом ООН в нестандартных условиях». В частности, отдельное внимание будет уделено отражению атак с применением беспилотников, тактическим операциям в условиях городской и сельской застройки.

«Обе стороны получат возможность отработать действия по широкому спектру боевых задач и обменяться опытом. Учения позволят еще больше укрепить связи двух армий», — добавили в министерстве обороны.

Индия и Казахстан в 2016 году начали проводить совместные военные учения, которые тогда носили название «Прабал Достык» («Крепкая дружба»). Спустя два года стороны повысили их уровень до ротных, изменив название на «Казинд». В 2023 году Индия и Казахстан договорились привлекать к маневрам также и ВВС. Обе стороны задействуют по 30 служащих этого рода войск. (ТАСС)