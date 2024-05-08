Книга государственного и политического деятеля, депутата Милли Меджлиса, кандидата технических наук Садига Гурбанова «Лидер во все времена: философия управления и преемственности», посвященная изучению деятельности великого государственного деятеля Гейдара Алиева, собирает многочисленные отзывы из разных стран мира.

# представляет вниманию читателей рецензию на этот труд лауреата Нобелевской премии мира 2007 года, профессора С. А. Тимашева:

— Азербайджан имеет многогранные дипломатические отношения и является членом самых влиятельных международных организаций, союзов, экономических и финансовых учреждений. Для того, чтобы донести до мировой общественности правду об Азербайджане и решать проблемы страны, очень важно быть членом международных организаций, постоянно взаимодействовать с ними и поддерживать взаимовыгодные отношения с мировыми государствами.

После обретения независимости Азербайджан всегда придавал большое значение развитию сотрудничества с Россией. В укреплении дружественных отношений между двумя странами особая роль и заслуга принадлежит Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. Благодаря именно его усилиям эти отношения поднялись на уровень дружбы и стратегического партнерства. Мнение Гейдара Алиева о том, что Россия является страной, воплощающей в себе великие цивилизации Запада и Востока, а также о том, что она играет особую роль в мировой политике, четко определяет роль и место России во внешней политике Азербайджана.

Сегодня Азербайджан – единственное государство на Южном Кавказе, которому удалось создать систему равноправных отношений с Россией. Развитие взаимовыгодных отношений с Россией важно с точки зрения обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Расширение взаимовыгодного сотрудничества с Российской Федерацией, занимающей особое место в политической системе международных отношений по экономическому, политическому и военному потенциалу, и развитие многоплановых отношений Азербайджана с постсоветскими государствами, с учетом современных геополитических реалий, рассматривается как один из важных аспектов внешней политики Азербайджана и России. Между официальной Москвой и Баку существуют очень прочные политические и экономические отношения.

В эти дни я хотел бы напомнить слова президента России Владимира Путина во время его встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым:

«Гейдар Алиев был организатором великого проекта Байкало-Амурской магистрали, имевшего важное значение для всего Советского Союза, или «Все усилия, упорный труд и годы, которые ваш отец потратил на реализацию проекта БАМ, и сегодня играют важную роль».

Это означает, что предстоит еще много работы.

Личность Гейдара Алиева еще долгие годы будет играть важную роль в российско-азербайджанских отношениях. Исследования и изучение личности Гейдара Алиева являются одним из очень важных факторов в этом направлении. Научная монография доцента Садига Гурбанова: «Лидер во все времена: философия управления и преемственности» является ценным трудом в этом направлении. Я прочитал эту книгу, написанную на английском языке, с большим энтузиазмом и интересом, и сделал для себя особые заметки. Я увидел на азербайджанских интернет-ресурсах, что эта книга представлена на Государственную премию в Азербайджане и был рад этой новости. Я высоко ценю и приветствую этот шаг. Вышеупомянутая книга достойна всевозможных похвал и займет свое достойное место в сердцах людей, кто дорожит своей государственностью и считает себя истинным патриотом своей страны.

Желаю удачи автору!