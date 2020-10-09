Японский премьер приказал принять меры для снижения платы за мобильную связь

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга дал в пятницу указание принять меры, которые приведут к снижению в стране тарифов за мобильную связь. Об этом сообщил на пресс-конференции в Токио после заседания правительства министр по административным делам и коммуникациям Японии Рёта Такэда.

«По мнению премьера, — сказал он, — снижение платы за мобильную связь уменьшит финансовое бремя японских семей, которые сейчас страдают от различных проблем, связанных с распространением коронавируса. Это будет иметь существенный эффект в интересах оживления национальной экономики». Министр сообщил, что он уже ведет переговоры с тремя ведущими в Японии операторами мобильной связи.

С весны нынешнего года в стране осуществляется переход на стандарт связи пятого поколения (5G). Крупнейший в Японии мобильный оператор NTT Docomo в некоторых случаях уже соглашается предоставлять такую услугу бесплатно в течение двух лет.

Мобильная связь пятого поколения обеспечивает более высокую пропускную способность. Рекордная скорость передачи данных достигала 25 Гб/с. Такие показатели позволяют в режиме реального времени транслировать видео в разрешении 8K (Ultra HD). Первой страной, запустившей в тестовом режиме 5G, стала Швеция, однако коммерческая сеть пятого поколения заработает там не ранее 2021 года.