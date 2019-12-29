Япония рассматривает возможность модернизировать систему ПРО

Предполагается усовершенствовать существующий японский комплекс, оснащенный зенитными ракетами средней дальности SAM-4 с тем, чтобы он смог восполнить «пробелы» ПРО Японии.

В настоящее время высота поражения зенитных ракет семейства «Стандарт» — SM-3 на эсминцах, оснащенных системой Aegis, составляет 500-1500 километров. Зенитно-ракетный комплекс Patriot РАС-3 способен перехватить ракету на высоте не более 15-20 километров. Существующая SAM-4 может поражать цели на высоте не более 100 километров. К разработке модифицированной системы ПРО SAM-4, японские военные могут приступить уже в будущем году. Разработка займет от трех до семи лет.

Система сможет противодействовать новым ракетам малой дальности Северной Кореи, испытанным в июле этого года и по своим характеристикам напоминающие ракету «Искандер» российского производства. Она отличается низкой высотой и способностью менять траекторию полета. Перехват этих ракет имеющимися в распоряжении Японии средствами ПРО фактически невозможен. Японское правительство рассматривает их как «новую угрозу».

В этом году Северная Корея провела 13 пусков баллистических ракет в сторону Японского моря. Из них четыре, по оценкам японских военных, являются новыми баллистическим ракетами типа «Искандер».