Американские власти рассматривают выделение $185 млрд на создание системы ПРО «Золотой купол» как военную необходимость из-за угрозы гиперзвукового оружия. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на главу проекта генерала Космических сил США Майкла Гетлейна.

В электронном письме изданию он заявил, что США угрожает опасность со стороны гиперзвукового оружия, низколетящих крылатых ракет, современных подводных лодок, «действующих вблизи американских берегов», и автономных роев беспилотников. Оружие на низкой околоземной орбите способно неожиданно «нанести удар по любой точке земного шара».

Гетлейн утверждает, что прогнозируемые Пентагоном затраты в размере $185 млрд на «Золотой купол» до 2035 года — это «не только военная необходимость, но и разумная экономическая страховка» с учетом возможности потенциального удара со стороны таких стран, как Россия, Китай, КНДР и Иран.

Однако углубленное изучение проекта показывает, по свидетельству FT, что самые важные вопросы о конечной стоимости программы, ее технической осуществимости и стратегической ценности остаются без ответа. Большая часть предлагаемой системы до сих пор окутана тайной, администрация держит в секрете детали ее конструкции и возможностей.