Япония рассматривает возможность развертывания более 1 тыс. крылатых ракет дальностью около 1 тыс. км. большой дальности, чтобы сократить разрыв с Китаем, который развернул «большое количество баллистических ракет». Об этом сообщает японская газета Yomiuri со ссылкой на источники в правительстве.

Ракеты размесят на острове Кюсю и на цепи островов Рюкю, которые простираются от Японии до Тайваня. Японские противокорабельные ракеты дальностью более 100 км будут модернизированы для увеличения до около 1 тыс. км и возможности поражать наземные цели, что позволит достичь территории Северной Кореи и прибрежных районов Китая.

По оценкам Минобороны США, на которые ссылается газета, Китай располагает около 1,9 тыс. баллистических и около 300 крылатых ракет, которые могут достичь территории Японии, Северная Корея развернула «несколько сотен» баллистических ракет, способных поразить территорию Японии. При этом обе страны разрабатывают гиперзвуковое оружие.