Яйца снова в дефиците

В столичной розничной сети начался предпраздничный дефицит яиц, предвещающий скорое подорожание. Так, под занавес прошлой недели яйца вовсе исчезли из сети магазинов «ОБА» и ощутимо убавились в объемах на полках прочих магазинов и рынков, подорожав в среднем на три гяпика.

По мнению покупателей, яйца не могли просто так взять и исчезнуть с прилавков, а продавцы намекают на специально создаваемый ажиотаж для последующего повышения цен. К сожалению, вопросы к продавцам о причинах исчезновения с прилавков сети магазинов «ОБА» яиц не дают никакого результата. Работники прочих объектов торговли недоуменно пожимают плечами, констатируя факт – проблема дефицита не теряет актуальности на протяжении прошлой и текущей недели. Причем, происходит такое не первый раз, а резкий дефицит яиц становится печальной традицией.

Похожая ситуация наблюдалась в октябре минувшего года. Поступающие редкие партии этого товара раскупались прямо на глазах с невиданной скоростью длинными очередями покупателей, оставшимися в памяти со времен «лихих» девяностых. Люди скупали яйца клетками по тридцать штук, полагая, что, во-первых, дефицит может затянуться, а во-вторых, резкое исчезновение какого-либо продукта является в специфических условиях нашего рынка традиционным предвестником грядущего подорожания.

В беседе с корреспондентом «Зеркало» покупатели сообщили, что в преддверии новогодних праздников яйца на столичных рынках поднялись в цене до 22 гяпиков. «Еще неделю назад я покупала хорошие свежие яйца в магазине «ОБА» за 13 гяпиков, — сказала Амина Гусейнова. – Однако вот уже несколько дней их туда не завозят. На рынках и прочих магазинах продают или мелочь, или же яйца низкого качества за 15 гяпиков». Наша собеседница выразила недоумение по поводу образовавшегося резкого дефицита.

Другой наш собеседник Мурад Ахмедов сообщил, что яйца являются наиболее потребляемым продуктом в его семье. «Цены на мясо сегодня высокие, поэтому блюда из яиц готовим часто, — сказал мужчина, грустно оглядывая пустые полки, где еще неделю назад стояли клетки с яйцами. – Повышение цен на яйца сильно ударит по нашему бюджету, особенно в преддверии праздников».

Касаясь вопроса столь слаженных действий игроков этого рынка, дружно изымающих из продажи важнейший продукт потребления азербайджанцев, поднимающих и опускающих цены по невидимой указке, потребителям остается догадываться о причинах яичного произвола, прикрытых плотной ширмой информационной неприступности. Тем временем в пространных объяснениях процессов на этом рынке из уст местных экспертов фигурируют обстоятельства отсутствия конкурентной среды и наличие тесных связей отраслевых игроков с правительственными чиновниками.