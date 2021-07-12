Я довольно часто обращаюсь к советскому периоду, когда вроде все было хорошо, хотя временами и не очень. Мы не станем заострять внимание на «расстрельном 37-ом», когда автора этих строк и в помине не было.

Хотелось бы поговорить о более актуальном вопросе, который даже после распада СССР, все еще остается насущным. И думается, что даже, если мечты о социализме, что сменился на утопический коммунизм, который в настоящее время в Азербайджане превратился в уродливый капитализм, проблема, которую мы хотим затронуть, не решится, видимо, никогда.

А ведь вопрос, на первый взгляд, настолько примитивен, что и заметку оному посвящать не следовало. Не следовало бы, если бы не одно «смертельное НО».

Я не знаю, чему сегодня учат в школе, но в наше время (имеется в виду советский период ), как минимум, учили уступать место старшим в транспорте, и самое главное учили переходить дорогу по правилам: автобус надо обойти сзади, а трамвай спереди.

Хотя трамваев в Баку уже давно нет, но автор этих строк, будучи примерным советским школьником, до сих пор помнит как мантру: переходить дорогу перед автобусом ни в коем случае нельзя.

Но сегодня столкнулся с картиной, после чего у меня возник когнитивный диссонанс.

Вот стою я на остановке в ожидании своего автобуса, и вдруг интеллигентная на вид женщина, вопреки всем правилам дорожного движения решила перебежать дорогу прямо перед отъезжающим автобусом.

Хвала Аллаху, что водитель успел затормозить. Но что было дальше, это возможно предположить только в американских комиксах.

Интеллигентная женщина неожиданно превратилась в «женщину-вамп» и стала предъявлять претензии водителю, который, по большому счету, ни в чем не был виноват.

При виде всей этой нелицеприятной картины, мне вспомнилась басня Крылова: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». Но в современных условиях Крылов высказался бы иначе: «Я виноват лишь тем, что ты просто дурочка с переулочка». Может не совсем в рифму, но правда…