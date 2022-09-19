7 и 8 октября в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре им. Самеда Вургуна состоится премьера спектакля «Я, ты, он и телефон» по одноименному произведению народного писателя Азербайджана Анара.

Как сообщает #, постановка осуществляется в рамках творческого проекта министерства культуры Азербайджана.

В этой связи на постановку был приглашен наш соотечественник из Санкт – Петербурга Аршад Алекперов. Он – выпускник РГИСИ (мастерская Семёна Спивака), имеющий ряд постановок в России, Казахстане, Баку.

В бакинском театре он уже ставил спектакль «Церемония» по пьесе Ионеско «Король умирает». Это – второй опыт встречи талантливого постановщика с бакинским зрителем.

Художником — постановщиком спектакля — является Кристина Данилина (Россия).

О чем же будет эта магнетически – притягательная, написанная писателем в романтических тонах история?

Как её «увидел» постановщик? И чем по – хорошему удивит нас?

Увы…Выяснить всё доподлинно не удалось: в театре страсть как обожают секреты!

Но кое — что нам всё же удалось разузнать.

Во – первых, в проекте занята большая часть молодёжи, которые сломя голову несутся на репетиции к режиссёру, а после репетиции – не хотят расходиться, «требуя» продолжения работы. Во – вторых, постановочная версия держится в строгом секрете, и ни у кого ничего нельзя выспросить! На наши осторожно – провокационные вопросы и актёры, и помощник режиссёра отвечают лаконично: «О любви!», «О романтической любви!», «О возвышенной любви!», «О трогательных чувствах», «О том, что человек не создан для одиночества…».

Лучший способ понять, в чём интрига истории — это прийти и посмотреть спектакль «Я, ты, он и телефон» в режиме реального времени на сцене академического русского театра.

Билеты уже в продаже.