В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре очередная премьера.

Молодой режиссер Рауля Турккан представила свое видение пьесы Робера Тома «Восемь любящих женщин», собрав на одной сцене талантливых, известных и любимых публикой актрис — народную артистку Азербайджана Людмилу Духовную, заслуженных артисток Инну Имранову, Хаджар Агаеву, Милану Соколенко, а также Румию Агаеву, Сабину Асим, Самиру Рустамову, Айлин Турккан, Тамиллу Абуталыбову.

Каждая актриса была великолепна, но особенно хотелось бы отметить образ Мадам Шанель, который просто гениально воплотила Румия Агаева.

Сюжет постановки закручен вокруг семейной комедийной драмы и детективной истории о том, как дамы трех поколений и их домочадцы ведут самостоятельное расследование убийства главы семьи, которого находят в спальне с ножом в спине.

Все происходит в канун Рождества во французской глубинке, где идет сильный снег, дом занесло, заперты ворота, высокая стена, через которую невозможно перебраться, отравленные собаки и перерезанный телефонный провод.

Зритель погружается в водоворот невысказанного, лжи и интриг, а героини сталкиваются с нетривиальной задачей — найти убийцу отца семейства. И некогда прекрасные, милые дамы готовы, как это часто бывает в критических ситуациях, «заклевать» друг друга до смерти, разрушая идиллию дружной и благополучной семьи.

Зрители восторженно встретили премьеру, наградив артистов бурными овациями.

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