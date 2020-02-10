«Я — просто EMIN»: народный артист откроет благотворительное кафе и в Баку

Народный артист Азербайджана EMIN планирует открыть благотворительное кафе наподобие московского «Добродомик» и в Баку, сообщает #.

Об этом он рассказал в интервью российскому сайту «Милосердие».

Открывшийся осенью 2019 года московский «Добродомик» реализован по инициативе Эмина Агаларова и основателей проекта – Александры Синяк и Евгения Гершевича. Утром и вечером кафе работает в обычном режиме для всех желающих.Так благотворительный проект зарабатывает средства, за счет которых пожилые люди смогут получать бесплатные обеды — каждый посетитель, заплатив за еду, становится участником благотворительного проекта.

Благотворительное кафе в Москве кормит более 750 пенсионеров ежедневно. Это — революционный проект даже для российского общества. У московского проекта есть расчетный счет, куда каждый желающий может перевести любую сумму.

«Основная идея заключается в том, чтобы этот концепт мог реализоваться в каждом городе. Я рассматриваю открытие и в своем родном городе Баку», — заявил EMIN.

Говоря о возможных приоритетах в благотворительности, артист подчеркивает, что основное направление его благотворительности – помощь больным детям и детским учреждениям.

«Но иногда меня может тронуть какая-то история, связанная с приютом для животных, и тогда я тоже помогаю. И в данном случае я не разделяю себя на Эмина-артиста или Эмина-бизнесмена. Я – это просто Эмин, который хочет помочь», — заявил азербайджанский певец.