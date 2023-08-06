Соединенные Штаты направили несколько эсминцев для мониторинга перемещения кораблей РФ и КНР у берегов Аляски. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Четыре американских эсминца были отправлены для наблюдения за российскими и китайскими кораблями», – сказано в материале.

Как отмечается, представитель Северного командования США подтвердил, что данный шаг является ответной мерой на совместное военно-морское патрулирование России и Китая в этой зоне.

Согласно заявлениям экспертов, флотилия двух стран — крупнейшая из «когда-либо приближавшихся к американским берегам».